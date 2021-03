Tra Elettra Lamborghini e Dayane Mello esiste un rapporto 'intimo e speciale'? Tutto quello che c'è da sapere.

Dayane Mello ed Elettra Lamborghini sarebbero amiche di vecchia da ta e sui social – dopo l’addio della modella brasiliana al GF Vip – le due si sono mostrate per la prima volta insieme.

Dayane Mello ed Elettra Lamborghini

A quanto pare Dayane Mello ed Elettra Lamborghini sarebbero ottime amiche e infatti, sui social, le due hanno postato alcune foto dove erano ritratte insieme (all’indomani dell’addio della modella alla casa del GF Vip 5).

In tanti si sono chiesti se le due si fossero incontrate per motivi di lavoro, ma per il momento nessuna delle due ha fornito risposte in merito. Secondo Alberto Dandolo il loro sarebbe un rapporto davvero intimo e speciale: “Si sussurra che il rapporto tra le due sia sempre più intimo ed esclusivo. Come reagirà Adua Del Vesco, un tempo amica inseparabile della Mello?”.

In tanti si chiedono quale sia la natura del rapporto e, soprattutto, se ci saranno ulteriori sviluppi in futuro tra Dayane e la sua grande amica Rosalinda Cannavò, con cui i rapporti si sono deteriorati proprio verso l’epilogo del Grande Fratello Vip.

Le due si sarebbero chiamate per telefono una volta terminato il programma, ma al momento non è chiaro se abbiano fatto la pace. Proprio Dayane avrebbe promesso a Rosalinda di presentarle Elettra Lamborghini una volta uscita dal GF Vip, ma al momento sembra che al suo incontro con l’ereditiera l’attrice (oggi fidanzata con Andrea Zenga) non sarebbe stata presente. Le due riusciranno a rappacificarsi? I fan sui social sono in attesa di saperne di più.