Pierpaolo Pretelli non ha escluso la possibilità che lui e Giulia prendano parte insieme a Temptation Island.

Pierpaolo Pretelli ha ipotizzato un suo possibile ritorno a Temptation Island insieme alla fidanzata Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia a Temptation

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip c’è chi ipotizza, per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una nuova esperienza a Temptation Island.

L’ex velino ha già preso parte allo show di Maria De Filippi in passato in veste di tentatore, mentre questa volta potrebbe entrare insieme alla fidanzata all’interno del programma. Pur non escludendo questo ipotesi, Pierpaolo ha affermato che, essendo molto geloso, dovrebbe riflettere a lungo sull’eventualità di entrare a far parte del cast del programma: “Potrei mostrare il peggio di me”, ha confessato Pierpaolo a proposito di tale eventualità.

Ora che è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip l’ex velino è tornato ad occuparsi di suo figlio Leo, a cui ha deciso di dedicare la maggior parte del suo tempo. Per quanto riguarda Giulia Salemi i due starebbero vivendo la loro relazione “a distanza” visto che l’influencer si trova a Milano, mentre l’ex velino risiede a Roma. Pierpaolo ha affermato che non appena l’emergenza sanitaria gli consentirà di rivedere Giulia lui sarebbe felice di presentarla a suo figlio.

“Sicuramente si troveranno molto bene. In verità, confesso che non ho mai fatto conoscere nessuna delle mie fidanzate a Leo. Ma se con Giulia lo farò è perché credo tanto in lei, poi le piacciono tanto i bambini, e nel nostro amore”, ha confessato Pretelli.