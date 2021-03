Isola dei Famosi 2021, il flirt tra Paul Gascoigne e Daniela Martani

I tabloid inglesi hanno diffuso la notizia circa un presunto flirt tra i naufraghi Paul Gascoigne e Daniela Martani, in gara a L’Isola dei Famosi.

A pochi giorni dalla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2021, già si ipotizzano i primi flirt tra i naufraghi appena approdati in Honduras.

Regno Unito, individuato flirt tra i naufraghi Gascoigne e Martani

Il flirt più chiacchierato del momento sembra essere quello tra Paul Gascoigne e Daniela Martani, segnalato nel Regno Unito.

In Italia, infatti, i telespettatori non sembrano aver notato nessun tipo di approccio o di situazione particolarmente interessante tra i due neo-concorrenti, nei pochi giorni di vita dello show.

Nel corso della prima puntata del reality, andata in onda lunedì 15 marzo, la conduttrice Ilary Blasi aveva già ipotizzato la nascita di possibili flirt tra alcuni naufraghi. Soprattutto, si era accennato a coppie composte, ad esempio, da Akash e Drusilla o da Elisa Isoardi e il Visconte.

Nessun sospetto, invece, era stato destato da Paul Gascoigne e Daniela Martani.

Nonostante non sembrino esserci elementi a sostegno della tesi inglese, il quotidiano The Mirror ha ha diffuso il gossipche ha coinvolto la coppia Gascoigne-Martani, corredando le informazioni riportate con una serie di scatti provenienti dall’isola.

Nelle foto riportate dalla rivista inglese, i due naufraghi sembrano affiatati e in sintonia tra loro. Inoltre, vi sono immagini in cui l’ex-calciatore spalma la crema solare sulla schiena della Martani, affiancate da didascalie che spiegano come Paul Gascoigne sia stato «visto strofinarle la crema solare sulla schiena in una scena molto provocante».

Le scene proposte da The Mirror avvalorano, in questo modo, il flirt tra i due concorrenti ma, in realtà, si tratta di momenti sporadici nati in un contesto di conoscenza e studio reciproco che sta coinvolgendo tutti i naufraghi che partecipano al programma.