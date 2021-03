La conduttrice Ilary Blasi si è resa protagonista di una nuova, inaspettata gaffe pronunciata nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi.

In occasione della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2021, in onda giovedì 18 marzo, la conduttrice Ilary Blasi si è resa protagonista di una nuova, esilarante gaffe.

A pochi minuti dall’inizio della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ha fatto sorridere gli ospiti in studio e il pubblico da casa con un lapsus inaspettato.

La conduttrice, infatti, spiegando le dinamiche che regoleranno l’eliminazione dei naufraghi in gara, ha affermato: «Solamente voi potrete decidere chi dovrà abbandonare la Casa… – per poi aggiungere rapidamente con una risata autoironica – no, la Casa, no… la Casa la mettiamo da un’altra parte».

Il riferimento è, ovviamente, alla Casa romana che ospita i concorrenti del Grande Fratello Vip, programma che Ilary Blasi ha condotto per tre edizioni, tra il 2016 e il 2018.

Subito dopo, la conduttrice ha annunciato: «Ecco, ho fatto una gaffe… non è che Staffelli mi porta un altro tapiro d’oro?».

La confusione della conduttrice è stata commentata dai telespettatori che hanno assistito alla scena in diretta tramite numerosi post apparsi sui social. Tra i commenti di coloro che appaiono visibilmente divertiti dal lapsus della Blasi, non mancano però gli utenti che ipotizzano che le gaffe non siano affatto spontanee ma, al contrario, attentamente premeditate.

Ciononostante, in molti scrivono che «non sarebbe male rivedere Ilary Blasi alla conduzione del GF Vip».