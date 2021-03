Ad "Avanti un altro" l'attrice di "Tutti pazzi per amore" Laura Calgani è arrivata ad un soffio dalla vittoria

La scorsa puntata di “Avanti un altro” ha avuto una giocatrice d’eccezione. Non tutti l’hanno riconosciuta a prima vista, ma per molti il suo volto aveva qualcosa di davvero familiare. Infatti la biondina che è arrivata ad un passo dalla vincita del montepremi era proprio lei, Laura Calgani.

La Calgani è conosciuta e amata dal pubblico italiano principalmente per il suo ruolo in “Tutti pazzi per amore”. Infatti già da piccolissima l’attrice ha dato prova delle sue doti, nelle tre stagioni della serie televisiva che ha fatto il boom di ascolti. Nella fiction della Rai Laura interpretava la piccola ma saggia Nina Balestrieri, figlia di Laura e sorella di Emanuele. Durante il programma di Paolo Bonolis la ragazza è stata di straordinaria bravura e intelligenza.

Infatti per poco non è riuscita a vincere i 29mila euro che aveva guadagnato, sfiorando così la vittoria.

Cosa fa nella vita Laura Calgani

Nata nel 2000, dopo il successo di “Tutti pazzi per amore” Laura ha continuato la sua vita lavorativa partecipando al film di Fausto Brizzi “Femmine contro maschi”, nonché in “Stai lontana da me” di Alessio Maria Federici.

La Calgani è apparsa anche a “Domenica In” con Pippo Baudo, e successivamente ha avuto diverse esperienze nel campo della moda, divenendo modella per alcune case di moda. Poi però ha deciso di mettere in pausa i suoi vari lavori per dedicarsi allo studio. La Calgani si è infatti trasferita prima in America e poi in Inghilterra, dove ha coltivato la sua passione per il Marketing management. Dato il talento naturale della ragazza per il mondo cinematografico, ci auguriamo di rivederla presto in televisione.