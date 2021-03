Leonardo Bongiorno, figlio del popolare conduttore televisivo, ha dovuto trascorrere alcune ore in ospedale dopo un incidente stradale

Leonardo Bongiorno, figlio più piccolo del compianto quanto popolare Mike, è finito recentemente in ospedale a seguito di un incidente in motorino accaduto a Milano. A parlarne è stato il figlio d’arte sul suo profilo Instagram ufficiale, dove fortunatamente ha precisato di non aver riportato ferite gravi.

L’incidente ha provocato al piccolo di casa Bongiorno una frattura alla gamba, tanto da vedersi costretto a trascorrere svariate ore all’interno dell’ASST, Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini. Leonardo ha poi fatto sapere sui social di stare bene, fotografandosi sia con gli specialisti che l’hanno curato, sia appunto in strada con la gamba ingessata.

Visualizza questo post su Instagram Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un Ananas #truestory Un post condiviso da 🌞Leonardo Bongiorno🌞 (@leobongiorno)

“Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas”, ha ironicamente ammonito il figlio del mai dimenticato conduttore televisivo. Secondo quanto si apprende, Leonardo Bongiorno ha avuto l’incidente con un mezzo preso in drive-sharing. Come riportato da lui stesso sui social, ha poi trascorso qualche ora nella nota struttura ortopedica milanese, dove si è sottoposto ad accertamenti, radiografie e infine alla doverosa ingessatura. Il 31enne ha tuttavia preso la situazione con grande calma, tanto da aver ironizzato sull’accaduto anche nei successivi commenti sotto al post.