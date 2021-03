Pierpaolo Pretelli ha confessato come starebbe proseguendo la sua storia d'amore con Giulia Salemi dopo il GF Vip.

Pierpaolo: l’amore per Giulia

Dopo aver trascorso insieme alcuni mesi nella casa del GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono trovati costretti a vivere la loro liaison “a distanza” a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Mentre l’influencer è residente a Milano, Pierpaolo si trova a Roma, dove vive anche suo figlio Leo (nato dall’amore per l’ex fidanzata Ariadna Romero). L’ex velino ha affermato che la storia con Giulia starebbe proseguendo per il meglio nonostante le difficoltà vissute all’inizio a causa dei suoi familiari (che avrebbero fatto il tifo per una sua storia con Elisabetta Gregoraci). Al momento Giulia non avrebbe ancora conosciuto il figlio di Pierpaolo, ma l’ex velino si è detto intenzionato a presentarli non appena possibile: “Il nostro è un amore speciale, ci fidiamo l’uno dell’altra e ci stimiamo reciprocamente.

Ci sentiamo ogni due minuti, facciamo videochiamate. Vogliamo viverci e vederci sempre tanto: io, dal canto mio, spero di lavorare sempre più a Milano per vederla, e lei spera di fare sempre più cose a Roma per starmi vicino”, ha dichiarato. Anche i familiari di Pierpaolo si sarebbero ormai convinti dell’importanza della storia d’amore per i due ex gieffini, e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare ora che sono costretti a “non vedersi” per via dell’emergenza Covid.