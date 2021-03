Tommaso Zorzi ha scelto quella che potrebbe essere la sua nuova casa: il post emozionato dell'ex gieffino

Per Tommaso Zorzi si tratta certamente di momento magico. Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 5, gli è subito stato proposto il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi, programma per cui sembra peraltro ricevere un cachet a dir poco stellare.

Il giovanissimo influencer ha letteralmente conquistato il pubblico con la sua schiettezza e la sua autoironia, dimostrando il suo carattere perfetto per il mondo della televisione. Nonostante il successo sul piccolo schermo, Zorzi non ha però abbandonato il suo primo amore, ossia i social. Sul suo canale Instagram è infatti sempre molto attivo nonché seguito da oltre un milione e 800 mila follower. Qui il 25 enne ama condividere foto e video delle sue giornate, aggiornando sempre i fan sui suoi impegni quotidiani.

Proprio nelle ultime ore Tommaso Zorzi ha dunque comunicato ai suoi tanti ammiratori una bellissima novità. Il neo vincitore del GF Vip 5 ha difatti annunciato: “Sto cambiando casa e sto andando a vedere quella che quasi sicuramente sarà casa nuova”.

Queste le parole dell’influencer, che nel momento dei video su Instagram si stava proprio recando a vedere quella che probabilmente sarà la sua nuova bicocca. “Sono un po’ emozionato. Fatemi un in bocca al lupo perché se è lei la prendo!”: i fan non vedono pertanto l’ora di ammirare le immagini della nuova abitazione del loro beniamino, mentre lui appare raggiante come non mai.