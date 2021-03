Tommaso Zorzi ha replicato contro le critiche per il montepremi da lui devoluto in beneficenza dopo il GF Vip.

Contro Tommaso Zorzi si è scatenata una vera e propria bufera per i 100mila euro da lui devoluti in beneficenza (a una RSA che si occupa di aiuti agli anziani) dopo la vittoria al GF Vip.

Tommaso Zorzi: la replica sul montepremi

Nelle ultime settimane Tommaso Zorzi è stato travolto da una valanga di critiche per il suo montepremi – devoluto in beneficenza – dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5. Molti utenti sui social infatti hanno criticato l’influencer per aver confessato di aver devoluto l’intero ricavato del montepremi a una RSA, quando avrebbe potuto decidere di non confessare il suo gesto di generosità.

Altri ancora invece l’hanno criticato perché, pur avendo devoluto il montepremi, riceverebbe un lauto cachet partecipando all’Isola dei Famosi 2021 (dove in via provvisoria sostituirà Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid).

Alle critiche via social ha deciso di replicare lo stesso Zorzi che, dopo averle lette in diretta sui suoi canali online, ha affermato che sarebbe stato obbligato a “comunicare” di aver devoluto il montepremi in beneficenza come si usa in tutti i programmi tv. “Sono stato obbligato a comunicarlo”, ha dichiarato l’influencer, mentre per quanto riguarda le altre critiche mosse nei suoi confronti ha affermato di non poter far altro che non dar loro peso.

Già un anno fa Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, aveva devoluto in beneficenza il montepremi da lei vinto al programma (che anche in quell’occasione era stato condotto da Alfonso Signorini).