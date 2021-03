Pur non comparendo in nessun selfie, sicuramente Vittorio Brumotti era presente alla festa di completanno della dolce metà Annachiara Zoppas

Quando non è impegnato nei suoi seri servizi per Striscia la notizia, anche Vittorio Brumotti ama godersi la vita. Il biker del tg satirico di Canale 5 è stato infatti di recente accostato al party della bellissima Annachiara Zoppas. La sua fidanzata e influencer, che sui social si mostra sempre da sola o con le amiche, non compare del resto mai con lui.

Sarà forse una precisa richiesta dell’atleta ligure?

La giovane ereditiera, figlia del noto imprenditore Enrico Zoppas, presidente del gruppo San Benedetto, è da tempo la fidanzata del popolare inviato di Striscia.

Al big party di compleanno immortalato sui social, la bella Annachiara si è mostrata con un abito mozzafiato, sguardo intrigante e stivaloni sensuali, attorniata da una miriade di palloncini nelle tonalità del rosa e del fucsia. Se alla festa Vittorio Brumotti non ha scattato selfie con la sua dolce metà, in un video di qualche ora dopo ha tuttavia mostrato la casa invasa dai gonfiabili.

La Zoppas, che ha ammaliato il cuore dell’ex di Giorgia Palmas, ha compiuto 29 anni. Balzata nelle prime pagine del gossip proprio per il suo fidanzamento con il ciclista, è una bellezza nordica, con un fisico statuario e certamente un patrimonio da capogiro. Lei e Vittorio stanno insieme dal 2018 e convivono a Milano già da diverso tempo, dicendosi pronti alle nozze. Vittorio, del resto, le ha già regalato un anello, in attesa del momento giusto per coronare il loro sogno sull’altare.