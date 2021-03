Walter Zenga si è vaccinato contro il Covid a Dubai, lussuosa città degli Emirati Arabi Uniti dove vive e lavora da diverso tempo. In quanto residente, l’ex portiere dell’Inter ha ricevuto gratuitamente il vaccino cinese di Sinopharm, non ancora autorizzato nell’Unione Europea.

L’ex atleta ha poi voluto postare sui social il video che immortala il momento della vaccinazione, ricevendo di conseguenza molti commenti da parte dei fan.

Visualizza questo post su Instagram

Thank you to UAE 🇦🇪 @uaegov and special thanks to UAE Leadership and Ministry of Health and Prevention @mohapuaeand thank you H.E. @albudoornk for providing Covid-19 vaccination and keeping us safe and taking care of us @covid19uae @uaegov#togetherwerecover

Un post condiviso da Walter Zenga (@walterzenga_official)