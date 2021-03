Angela Chianello si è sfogata contro Mediaset e Lele Mora affermando che lei e la sua famiglia riceverebbero minacce e insulti.

Angela Chianello, conosciuta da tutti come “Angela da Mondello” per il tormentone “Non ce n’è Coviddi”, ha dichiarato di esser stata allontanata dagli studi Mediaset e da Lele Mora.

Angela Chianello: lo sfogo

Dopo mesi di polemiche per il tormentone che l’ha resa famosa (“Non ce n’è coviddi”) Angela Chianello ha affermato che sarebbe stata allontanata in malo modo dagli studi Mediaset e che Lele Mora l’avrebbe “ingannata” abbandonandola dopo averle promesso della pubblicità.

La donna ha anche affermato che a seguito del “tormentone” rilanciato dai programmi tv della D’Urso avrebbe ricevuto insulti e minacce, ed è tornata a ribadire di non essere negazionista (specificando tra l’altro che suo marito sarebbe stato positivo al Covid).

“Mio marito ha avuto il Covid. Quella frase fu detta in un momento di leggerezza, mentre ci trovavamo in spiaggia e ci è stato montato un caso sopra”, ha dichiarato Angela Chianello, mentre in merito agli insulti ricevuti dalla sua famiglia ha affermato: “Riceviamo minacce di ogni genere, in cui scrivono di volere uccidere me e mia figlia.

Il tutto con profili falsi. Ma perchè non la fate finita? Perchè dovete fare ciò per una frase che ho detto sul covid?”. La donna ha affermato che Lele Mora non avrebbe mantenuto le sue promesse nei suoi confronti e che finora lei non avrebbe ricavato un soldo dai suoi accordi con l’ex manager dei vip (che, durante l’estate 2020, aveva mostrato di aver fatto firmare un contratto proprio ad Angela Chianello).

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?