Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno festeggiato insieme il compleanno del figlio Nathan Falco.

In occasione dell’11esimo compleanno del figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore si sono trovati di nuovo insieme per festeggiare il loro bambino.

Briatore e Gregoraci: il compleanno di Nathan

Nonostante si siano separati oltre 2 anni fa, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continuano a condividere i momenti più importanti della vita di loro figlio, Nathan Falco, e infatti in occasione dell’11esimo compleanno del bambino, i due si sono mostrati insieme durante il piccolo “party” di festeggiamento organizzato nella casa della showgirl a Monte Carlo.

Tra palloncini, torta a tema e qualche amichetto del bambino, la showgirl si è mostrata a suo agio in compagnia dell’ex marito che sui social non ha mancato di farle i complimenti per aver organizzato la festa. Lui, fuori casa per impegni di lavoro, sarebbe rientrato giusto in tempo per il taglio della torta.

“Buon compleanno Vita Mia, sei l’amore forte e profondo, quello che mi ha cambiato la vita.

Sei la mia gioia più grande: il mio podio! Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi”, ha scritto Elisabetta Gregoraci facendo gli auguri al suo bambino, mentre Briatore le ha fatto eco scrivendo: “Auguri amore nostro!”.

I due, pur essendosi separati, hanno più volte sottolineato la loro volontà di mantenere rapporti pacifici per il bene del figlio Nathan Falco, che continuerebbe a trascorrere molto del suo tempo con entrambi i genitori.