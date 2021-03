Chiara Ferragni si mostra senza veli col pancione: sui social l'influencer è stata travolta dagli insulti.

A pochi giorni dalla nascita della sua seconda figlia Chiara Ferragni ha postato una foto senza veli sui social, e si è trovata costretta a rispondere alle critiche degli haters.

Chiara Ferragni senza veli: la foto

Mancano ormai pochi giorni alla nascita della seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez.

Sui social l’influencer ha postato una foto, nel cuore della notte, dove ha messo in mostra il pancione completamente senza veli. Come sempre non sono mancate critiche e polemiche da parte degli haters, che l’hanno accusata di “mancanza di pudore” e di “mancanza di rispetto” verso il marito Fedez e i suoi figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La replica di Chiara Ferragni non si è fatta attendere, e in risposta agli haters l’influencer ha scritto: “Medioevo. Per fortuna ho un marito che capisce che una donna è libera di mostrarsi come meglio crede. E questo penso debba essere la norma per ogni uomo, non l’eccezione”, e ha aggiunto: “È triste che la maggior parte dei commenti siano di donne che pensano che il marito possa decidere i contenuti da postare.

Siamo donne, siamo nel 2021, possiamo scegliere. State con persone che apprezzino la vostra libertà.” Fedez ha mostrato la sua solidarietà nei confronti della moglie postando a sua volta la foto con un emoticon a forma di cuore. La coppia non vede l’ora di poter finalmente conoscere la seconda bambina, e per il momento i due hanno svelato solamente che il suo nome inizierà con la lettera V.