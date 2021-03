In una recente intervista per la maggiore tv brasiliana, Dayane Mello è tornata a parlare del suo rapporto con Rosalinda Cannavò al Gf Vip

Grazie alla sua apprezzata partecipazione al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha spopolato non solo in Italia, ma anche in Brasile, sua terra natìa. A causa della pandemia da Covid-19, la modella non può tuttavia raggiungere il continente sudamericano, ma ha comunque rilasciato numerose interviste alla prima rete televisiva brasiliana.

In una di tali interviste, la bella Dayane non ha però parlato dei rumors che la vedrebbe in un nuovo reality show carioca, bensì del suo rapporto con l’ex amica speciale Rosalinda Cannavò.

Precisando che l’amore non ha confini, Dayane Mello ha dunque sottolineato: “In un momento del gioco mi sono ritrovata ad amare la mia amica. So che il mio rapporto con lei era di complicità, cura e soprattutto di protezione. A oggi ci siamo già riparlate, ci siamo già scambiate alcuni messaggi, ma fuori è solo amicizia. Lei ha bisogno di risolvere le cose della sua vita, io ho la mia con mia figlia, ho dei progetti”.

Rivelando poi di essere al momento single, l’ex gieffina ha detto di non volere relazioni superficiali, ma qualcuno che combatta per lei. “Quando accadrà, non mi interessa se sarà maschio o femmina, per me l’amore non ha sesso. Quando ho deciso di esporre questo sentimento per Rosalinda, volevo dimostrare che siamo nel 21° secolo, dove amare non dovrebbe essere brutto o proibito. Volevo mostrare quello che ho sentito, volevo mostrarmi completamente al mio pubblico, a coloro che mi hanno accompagnata”.