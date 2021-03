Per il compleanno del figlio Nathan, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un look total black abbinato a un paio di stivali che hanno conquistato i fan.

La showgirl Elisabetta Gregoraci, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, riesce sempre a far parlare di sé sfoggiando outfit unici e originali che riescono sempre ad affascinare i fan. La curiosità dei followers dell’ex-gieffina, infatti, si è recentemente concentrata su un accessorio indossato dalla Gregoraci nelle sue stories postate su Instagram, in occasione della festa di compleanno organizzata per il figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci, il costo degli stivali che hanno conquistato i fan

Nelle stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale nella giornata di giovedì 18 marzo, Elisabetta Gregoraci ha esibito un look total black, molto semplice ma estremamente raffinato. Ai piedi, invece, la showgirl calabrese indossava un paio di stivaletti che ha catturato l’attenzione dei followers.

Gli stivaletti verdi di Elisabetta Gregoraci, che hanno fatto sognare il web, sono un modello firmato da Dior e battezzato Shiny Rubber Diorcamp Low Boots.

Le particolari calzature hanno un costo pari a 1.065 dollari, corrispondenti a circa 900 euro, come testimonia la pagina riportata dalla stessa Gregoraci nelle sue stories Instagram in evidenza.