Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno confessato di essere pronti ad andare a convivere.

Archiviata l’esperienza del Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno svelato quali sarebbero i loro progetti per l’immediato futuro.

Giulia Salemi e Piepaolo Pretelli: la convivenza

A quanto pare – contro il parere delle malelingue – Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più felici ed uniti che mai: i due, che una volta usciti dalla casa del GF Vip hanno dovuto vivere il loro amore “a distanza”, hanno dichiarato di essere pronti per la convivenza.

“Mi sta facendo provare delle emozioni che penso di avere vissuto solo una volta nella mia vita. Sono innamorato e di questo ne vado fiero”, ha dichiarato Pierpaolo in merito alla fidanzata. Una volta uscita dal programma Giulia ha fatto ritorno a Milano, mentre l’ex velino è rientrato a Roma da suo figlio Leonardo (nato dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero). Al momento la Salemi non avrebbe ancora conosciuto il bambino ma Pierpaolo ha assicurato che, una volta che l’emergenza Coronavirus lo permetterà, organizzerà un incontro tra i due per farli finalmente conoscere.

L’ex velino ha anche difeso la sua decisione di restare accanto a Giulia Salemi nonostante l’iniziale parere negativo della sua famiglia. Oggi sembra che l’influencer sia riuscita a conquistare anche l’opinione dei familiari di Pierpaolo e in tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno i futuri sviluppi per la coppia sbocciata nella casa del GF Vip. Oltre a loro due in questa edizione del programma sembrano aver trovato l’amore anche Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che oggi sono più felici che mai.