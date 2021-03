Ida Platano e Roberta Di Padua: “Preferisco non rispondere”

Ida Platano ha preferito glissare alle domande dei fan sulla nuova relazione del suo ex, Riccardo Guarnieri.

Ida Platano, ex volto di Uomini e Donne, ha preferito non rispondere alle domande relative al suo ex, Riccardo Guarnieri, che ha lasciato il programma con Roberta Di Padua.

Ida Platano e Roberta: le parole

“Preferirei non rispondere”, ha dichiarato Ida Platano in merito alle domande poste dai fan su Roberta Di Padua, nuova compagna del suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri.

I due hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne, dove la stessa Ida è stata chiamata da Riccardo per chiarire definitivamente i motivi della loro rottura. I due avevano lasciato insieme il programma poco più di un anno fa, e Riccardo si era detto pronto a convolare a nozze con Ida (a cui aveva dedicato una commovente lettera).

Quando la storia tra i due è naufragata Riccardo è tornato al dating show, e stavolta sembra che accanto a Roberta abbia trovato la serenità.

Ida, ormai lontana dal programma, sarebbe single. A proposito della sua vita privata l’ex volto di Uomini e Donne ha detto: “Bisogna stare bene con se stessi qualsiasi sia la nostra situazione sentimentale”. In tanti sono curiosi di sapere se tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua la storia sia destinata a durare, e ovviamente i numerosi fan di Ida Platano si augurano che anche lei trovi al più presto la persona giusta.

Al momento sembra che i rapporti tra la Platano e Guarnieri non siano finiti nel migliore dei modi, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.