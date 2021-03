L'Isola dei Famosi ha annunciato di voler prendere un provvedimento disciplinare contro uno dei naufraghi.

L’Isola dei Famosi 2021 è iniziata solo da poche ore e la produzione del programma ha già fatto sapere di dover valutare un provvedimento disciplinare contro uno dei naufraghi.

L’Isola: il provvedimento

Al momento non è dato sapere quale sia il naufrago contro cui l’Isola dei Famosi starebbe valutando il provvedimento disciplinare, quel che è certo è che la persona in questione – secondo la produzione del programma – avrebbe usato un “linguaggio improprio”.

“La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”, si legge in un comunicato ufficiale del programma. In tanti sono in attesa di sapere chi sia il naufrago in questione, ma per il momento sui canali social dello show tutto tace.

La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri. #Isola — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

In tanti tra i fan del programma hanno tempestato la produzione di domande, curiosi di sapere chi sia il naufrago che andrà incontro al provvedimento. Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip sono stati svariati i concorrenti eliminati per “linguaggio improprio”: tra questi Stefano Bettarini e Denis Dosio, che hanno annunciato di voler intraprendere misure legali per la loro squalifica immediata dal programma. Come loro anche Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, aveva rischiato di essere squalificato dallo show per le sue frasi sessiste su Dayane Mello.

Sarà accaduto qualcosa di simile anche all’Isola dei Famosi?