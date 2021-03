L’Isola dei famosi, il Visconte Ferdinando Guglielmotti si ritira

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di abbandonare L'Isola dei Famosi.

Lunedì 15 marzo è iniziata la nuova edizione de L’Isola dei famosi con al timone Ilary Blasi. Sono trascorsi pochi giorni dall’inizio dell’avventura dei naufraghi e il reality ha già regalato degli interessanti colpi di scena, compreso il primo ritiro. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Il Visconte si ritira

Ilary Blasi conduce la nuova edizione de L’Isola dei famosi che nel giro di pochi giorni ha già regalato i primi colpi scena. Ne è un chiaro esempio la decisione del Visconte Ferdinando Guglielmotti di abbandonare il programma.

Dopo aver perso al televoto con Drusilla Gucci nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei famosi, il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha accettato la proposta di restare su Parasite Island assieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzi.

Nel corso della notte, però, è tornato sui suoi passi, comunicando alla produzione la decisione di ritirarsi dal reality.

A tal proposito, durante un confessionale post diretta del programma, ha dichiarato: “Ho deciso che forse è il caso di abbandonare il gioco stasera stessa, anche perché purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei più in grado di continuare questo gioco“. Per poi aggiungere: “Sarà per la prossima volta.

Adesso non sono né dell’umore, né dello spirito di continuare ad essere in gioco. Mi dispiace veramente molto”.