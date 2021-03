Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 19 marzo hanno visto ancora una volta la vittoria di Canzone Segreta.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 19 marzo hanno visto un lieve calo per Canzone Segreta, che è comunque riuscito ad ottenere la vittoria. Il programma di Serena Rossi non ha ottenuto lo stesso successo della prima puntata, ma è riuscito ad emozionare tantissimo i telespettatori.

Ascolti tv 19 marzo

Canzone Segreta, programma condotto da Serena Rossi su Rai1, ricco di ospiti e di musica, nella prima puntata aveva conquistato 4.168.000 telespettatori, ottenendo il 19,3% di share, mentre nella seconda puntata è stato scelto da 3.984.000 telespettatori, arrivando al 17,4% di share. Dati Auditel leggermente in calo, ma comunque vincenti, anche a causa della decisione di Canale 5 di mandare in onda l’ennesima replica di Ciao Darwin.

Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è stato seguito da 2.248.000 telespettatori, riuscendo a raggiungere il 13,4% di share. Numeri dovuti al fatto che le continue repliche di questo programma hanno iniziato un po’ a stancare i telespettatori.

Rai 2 ha scelto di mandare in onda The Good Doctor 4 e The Resident, che hanno conquistato rispettivamente 1.396.000 e 1.119.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 5,1% e del 5,3%.

Le Iene Show, andato in onda su Italia1, non è riuscito ad ottenere grandi numeri. I telespettatori che lo hanno seguito sono stati 1.443.000, con uno share del 7,9%. Titolo V, andato in onda su Rai3, ha conquistato 463.000 telespettatori, ottenendo l’1,9% di share. Il programma dedicato alla cronaca, Quarto Grado, in onda su Rete4, ha ottenuto 1.327.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 6,8%. Propaganda Live, in onda su La7, ha conquistato 1.039.000 telespettatori, per uno share del 5,7%. TV8 ha mandato in onda Inferno, che è stato scelto da 446.000 telespettatori, con uno share dell’1,9%. Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, ha ottenuto 1.376.000 telespettatori, per uno share del 5,3%.