Cena e balli sexy per la festa di compleanno di Cecilia Rodriguez

Per il trentunesimo compleanno di Cecilia Rodriguez balli e festeggiamenti in casa della sorella Belen, con i loro compagni e tutta la famiglia.

Le stories su Instagram

In serata, Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune stories relative alla preparazione per la festa della sorella minore Cecilia.

Prima le foto di Santiago che prepara la torta per la zia, poi gli adulti in cucina intenti a preparare un menu di classe, con l’aiuto di tutti: Belen, Antonino Spinalbese e la chef Claudia Galanti. Poi la foto del menù della cena di compleanno e nei video successivi il vero e proprio festeggiamento: Cecilia che spegne le candeline sulla torta e i balli sexy con la sorella Belen, che non è nuova a movenze sensuali.

I commenti negativi

Nelle ultime stories condivise su Instagram sia da Belen che da Cecilia, si vedono le due sorelle che ballano sfrenatamente, nonostante il covid. Anzi, Belen scrive: “Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso”. Ma ci sono due problemi: innanzitutto il compleanno di Cecilia Rodriguez, cade proprio nel giorno del ricordo delle vittime del Covid e poi le due donne vivono in due case separate nella città di Milano, attualmente zona rossa, cosa che ha infastidito molte persone.

La loro allegria e il commento: “Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso” ha infastidito molti follower, che hanno scritto indignati: “Ve ne fregate del Covid, nel giorno della memoria delle vittime” e anche: “Noi a casa e voi festeggiate, ci avete deluso”.