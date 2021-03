In occasione della seconda puntata di Canzone Segreta, la conduttrice Serena Rossi ha indossato un bellissimo abito di raso rosso.

Ieri sera, venerdì 19 marzo 2021, è andata in onda su Rai 1 la seconda puntata di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi. Un programma ricco di emozioni e momenti di commozione e ricordi, sulle note delle canzoni del cuore di ogni ospite.

La conduttrice è molto apprezzata dal pubblico, sia per il talento che per la sua grande eleganza.

Abito di Serena Rossi

In occasione della seconda puntata di Canzone Segreta, Serena Rossi ha scelto un abito davvero bellissimo.

Dopo il vestito in velluto verde, la conduttrice ha scelto di indossare il rosso. Il suo look ha lasciato senza parole i telespettatori, tanto che sui social hanno iniziato a scambiarsi informazioni sull’abito di raso. Serena Rossi ha mostrato tutta la sua eleganza nella seconda puntata di Canzone Segreta. La conduttrice aveva già spoilerato qualche piccolo dettaglio del suo look nelle sue storie Instagram e tutti avevano capito che sarebbe stata molto elegante per questa serata.

Così è stato, e la conduttrice è riuscita ad attirare tantissimi commenti positivi, come spesso riesce a fare visto che è sempre molto amata.

Serena Rossi ha indossato un abito in raso, con una scollatura a V sul corpetto e una gonna a pieghe con spacco centrale. Un vestito che ha esaltato ancora di più la bellezza della conduttrice. Su Twitter è nato uno scambio di commenti e di informazioni sull’abito scelto da Serena Rossi. Il vestito è firmato AtelierEmè e costa 490 euro. Le scarpe scelte dalla conduttrice, firmate Le Silla, hanno un valore di 546 euro. Un look incantevole per una serata davvero ricca di emozioni.