Durante la seconda puntata di Canzone Segreta, Marcella Bella non ha riconosciuto Alba Parietti, che si è vestita da drag queen.

Momento molto simpatico durante la seconda puntata di Canzone Segreta. Nel corso della sorpresa a Marcella Bella, la cantante non ha riconosciuto Alba Parietti, che per l’occasione si è vestita da drag queen. Ha preso parte all’esibizione anche la collega Anna Tatangelo.

Marcella Bella e Alba Parietti

L’omaggio per Marcella Bella è stato preparato da Anna Tatangelo, che ha cantato per lei, e da Alba Parietti, che ha ballato vestita da drag queen.

Quando l’esibizione è finita, Marcella ha raggiunto il palco per ringraziare gli ospiti e la conduttrice Serena Rossi. Poi, si è rivolta ad Alba Parietti dicendo: “Chi è questa bella signora?“. “Non l’ha riconosciuta” ha risposto Serena Rossi, non riuscendo a trattenere le risate. “Sono Alba Parietti, mi sono venuti i capelli bianchi a forza di stare dietro a te” ha risposto la donna. La produzione di Canzone Segreta, ha chiamato sul palco Anna Tatangelo, Alba Parietti e i due figli della cantante, Carolina e Tommaso.

“Loro non vogliono mai andare da nessuna parte!” ha dichiarato Marcella Bella, sorpresa di vederli sul palco per la sua sorpresa.

Marcella Bella nel 2019 ha festeggiato i 50 anni di carriera. Ha diviso parte dei suoi successi con il fratello Gianni Bella, a cui è rimasta profondamente legata. “I ruoli si sono invertiti da quando ci è caduta in testa la tegola enorme dell’ictus che lo colpì nel 2010. Non è più quello di prima, parla a fatica. Ho una spina nel cuore: non poter più cantare con lui” aveva dichiarato in un’intervista a Vanity Fair. Nella stessa intervista aveva parlato della sua amica Alba Parietti, in giuria a Sanremo nel 2007, Festival che fu una delusione per lei. “Disse una cosa molto brutta, pensando fosse bella: ‘Sono amica di Marcella, e quindi le do 7’. Eh no, se era per amicizia doveva darmi 10! E comunque screditò la canzone. Chiusi i rapporti. La incontrai, poi, e si mise in ginocchio, pregandomi di fare pace. Accettai: è una persona molto buona” aveva dichiarato Marcella Bella.