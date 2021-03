Una delle ospiti della nuova puntata di Canzone Segreta è stata Carolyn Smith, che ha ricevuto una sorpresa molto emozionante.

La nuova puntata di Canzone Segreta è stata molto emozionante. Tra gli ospiti in studio era presente Carolyn Smith, che si è seduta sulla sedia del programma di Serena Rossi in attesa della sua sorpresa. Un momento di emozioni intense e di grande commozione.

La sorpresa a Carolyn Smith

La sorpresa a Carolyn Smith è iniziata con le parole di Milly Carlucci, con cui condivide l’esperienza di Ballando con le Stelle. Un legame non solo professionale, ma anche di grande amicizia e di grande stima, che lega le due donne da quando si sono conosciute.

Il suo messaggio ha fatto commuovere moltissimo la coreografa, che ha pianto anche durante l’ascolto della sua canzone segreta. Il programma Canzone Segreta riesce ad emozionare sempre i suoi ospiti, ma anche i telespettatori. Il giudice di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, non è riuscita a trattenere le lacrime. “Carolyn sorellina mia, tu lo sai quanto sei importante per la famiglia di Ballando con le Stelle. Ti abbiamo conosciuta un po’ di anni fa, sapevamo di te, che eri una personalità del mondo della danza mondiale.

Poi al di là del tuo prestigio indubbio e altissimo abbiamo scoperto la grande persona che sei, che si è rivelata anche nei momenti di difficoltà” ha dichiarato Milly Carlucci.

Il messaggio è andato avanti, toccando il tema delicato della malattia di Carolyn Smith. “Ti abbiamo visto combattere, soffrire e non mollare neanche un centimetro neanche nei momenti più bui e cupi, tu eri sempre lì in prima linea fermissima. Ma anche col sorriso, con ottimismo, dando tu stessa coraggio agli altri, a tutti noi che ti guardavamo sgomenti” ha aggiunto Milly Carlucci. “Sono cose che si dicono tra sorelle e non davanti alle telecamere. Stasera sono contenta di potertelo dire davanti a tutti: non solo ti voglio bene ma ti ammiro tantissimo come essere umano come donna come combattente. Grazie di esistere” ha aggiunto la conduttrice. Subito dopo la coreografa ha ascoltato la sua canzone segreta, ovvero La voce del silenzio, cantata dal suo amico Paolo Belli. Ad accompagnare la sua performance, alcuni ballerini con cui ha lavorato la Smith, che si è nuovamente commossa.