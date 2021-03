A causa del coronavirus, continua l'isolamento per Elettra Lamborghini

Anche questa settimana lo studio dell’Isola dei famosi sarà orfano dell’opinionista Elettra Lamborghini, che è risultata ancora positiva al covid.

Ancora assente Elettra Lamborghini

Nell’ultimo collegamento da casa tra Elettra e Ilary Blasi, in diretta dallo studio dell’isola dei famosi, le due donne si erano salutate augurandosi un presto ritorno “dal vivo” della Lamborghini, dopo giorni di quarantena a causa del coronavirus.

Ma Elettra è ancora positiva al Covid-19, come ha annunciato la cantante stessa su Instagram, che deve proseguire il suo isolamento. L’opinionista, quindi, potrà partecipare alla prossima puntata del reality solo in collegamento, come le volte scorse.

Lo sfogo su Instagram

“Non ci sono buone notizie del mio referto purtroppo” ha detto l’ereditiera, mostrando l’esito positivo del test in una storia pubblicata su Instagram. “Sono così triste che non ho parole, vorrei un abbraccio, ma non posso nemmeno quello”.

Secondo le dichiarazioni della cantante, Elettra è positiva al coronavirus dallo scorso 11 marzo. La cantante è anche convinta che il virus abbia ucciso il suo cane, che lei sogna ancora, motivo per cui vorrebbe lasciare la sua casa, dove, invece, dovrà restare almeno per un’altra settimana.