Isola dei Famosi, problemi in vista per Fariba Tehrani

Fariba Tehrani è una delle naufraghe più chiacchierate dell’attuale Isola dei famosi. La nuova edizione del reality è condotta da Ilary Blasi, che forse dovrà redarguire Fariba nella prossima puntata.

Il regolamento del reality show

Secondo il regolamento dell’Isola dei Famosi, la mamma di Giulia Salemi, una delle concorrenti più chiacchierate di quest’attuale edizione, bella e spumeggiante, avrebbe fatto una cosa che non è ammissibile nel gioco.

Lei stessa, durante la presentazione dei concorrenti, ha ammesso di non essere in grado di cavarsela da sola durante le emergenze, motivo per cui Fariba e Ubaldo Lanzo, un altro concorrente dell’Isola, sono stati affiancati da Marco Maddaloni, per carpire tutti i segreti per sopravvivere sull’isola.

Fariba non sa accendere il fuoco

Nonostante le lezioni dimostrative, l’aiuto di Maddaloni non è bastato a Fariba per riuscire ad accendere il fuoco da sola, come avrebbe ammesso lei stessa parlando con la produzione: “Forse è un segno che devo imparare ad accendere il fuoco veramente…”, che alla fine è riuscita nell’impreso solo decidendo di incendiare un assorbente per accendere il fuoco.

Ma le regole del reality impongono di utilizzare solo ciò che si trova in natura, motivo per cui la produzione è intervenuta dicendo: “Avete acceso il fuoco con un assorbente. Per questo motivo dovete spegnerlo immediatamente, pena espulsione definitiva dall’isola”. Così Fariba ha chiesto scusa, pregando di non essere espulsa dal gioco.