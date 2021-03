Gli ascolti tv della prima serata di sabato 20 marzo hanno visto il trionfo della prima puntata del serale Amici di Maria De Filippi.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 20 marzo hanno visto il trionfo assoluto della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, arrivato alla ventesima edizione. Una puntata ricca di colpi di scena e di risate, grazie anche alla gaffe di Arisa, e all’eliminazione diversa di Esa.

Ascolti tv 20 marzo

Come sempre Maria De Filippi è riuscita a conquistare i telespettatori, che attendevano con grande ansia l’inizio della nuova edizione del serale di Amici, in onda su Canale 5. Il talent show è riuscito a conquistare 6.016.000 telespettatori, ottenendo uno share del 28,70%. Lo scorso anno i dati erano inferiori, con 3.778.000 telespettatori per uno share del 19,82%. Una puntata con dinamiche molto diverse dal solito, a partire dalle tre squadre per arrivare alla comunicazione dell’eliminato data in casetta invece che in studio.

Intorno alle 22 il programma ha raggiunto il picco, con 7.064.724 telespettatori e il 25,40% di share.

Rai1 ha deciso di mandare in onda In Arte Nino, che ha conquistato 3.576.000 telespettatori, per uno share del 14,1% di share. Rai2 ha mandato in onda FBI e Blue Bloods, che hanno ottenuto rispettivamente 1.508.000 e 1.381.000 telespettatori, per uno share del 5,5% e del 5,2%.

Il film d’animazione L’era glaciale, su Italia1, è stato scelto da 1.457.000 telespettatori, per uno share del 5,5%. Rai3 ha mandato in onda Città Segrete, che ha ottenuto uno share dell’8%, conquistando 1.851.000 telespettatori. Poliziotto Superpiù, su Rete4, è stato scelto da 947.000 telespettatori, per un 3,8% di share. Eden-Missione Pianeta, andato in onda su La7, è stato visto da 505.000 telespettatori e ha ottenuto il 2,3% di share. The Bounce Back – I passi dell’Amore, su TV8, è stato scelto da 295.000 telespettatori, ottenendo l’1,1% di share. Vizi e Virtù – Conversazione con Papa Francesco, sul Nove, è stato visto da 255.000 telespettatori, con l’1% di share.