Benji, il cantante in duo con Fede, si sposa

A breve il cantante Benjamin Mascolo, noto soprattutto per il duo artistico “Benji&Fede”, sposerà la sua fidanzata americana Bella Thorne, famosa attrice e cantante apprezzatissima sui social.

Social in delirio dopo l’annuncio delle nozze

Sul suo profilo Instagram, nelle storie, il ventisettenne cantante modenese Benjamin Mascolo, meglio noto come Benji, di Benji e Fede, ha raccontato ai suoi follower di aver fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Bella Thorne, che ha detto “sì”.

Non ha svelato i dettagli della cerimonia, per adesso senza data, ma ci sarà una doppia festa, lockdown permettendo: una negli Usa e una in Italia.

Beji e Bella

La coppia sta insieme ufficialmente dal 2019. Benji ha raccontato anche di aver portato l’attrice in Sardegna “e le è piaciuta tantissimo”. I due non si vedono moltissimo, tra gli impegni e la distanza, ma ora fanno sul serio. I fans della coppia sono felici e la proposta di matrimonio “social” ha fatto presto il giro del mondo.

La foto dei due beniamini ha totalizzato centinaia di migliaia di like in pochissimo tempo.