In relazione alle anticipazioni di Domenica In, si spazierà dall’intervento del ministro Roberto Speranza alla commemorazione per Nino Manfredi.

La 28esima puntata di Domenica In andrà in onda domenica 21 marzo 2021, alle ore 14:00, su Rai Uno. In questo contesto, le anticipazioni rilasciate in merito al programma promettono un nuovo appuntamento dominato da importanti personaggi afferenti al mondo politico e a quello dello spettacolo.

Domenica In, le anticipazioni della puntata del 21 marzo 2021

Nello studio di Domenica In, domenica 21 marzo, Mara Venier ospiterà il ministro della Salute Roberto Speranza che affronterà il tema “della ripresa della Campagna di vaccinazione dopo il temporaneo stop del vaccino AstraZeneca”. La questione verrà, poi, commentata anche dall’immunologo Francesco Le Foche.

Tra gli ospiti che interverranno in merito all’analisi dell’ultimo “anno di convivenza con la pandemia” causata dal coronavirus, inoltre, saranno presenti in studio anche Giovanna Botteri, il regista Ferzan Ozpetek e Alberto Matano.

Gli artisti del Festival di Sanremo 2021

Il programma condotto da Mara Venier continuerà a riservare un considerevole spazio della trasmissione al Festival di Sanremo 2021, anche nel corso della 28esima puntata. A questo proposito, infatti, si esibiranno nello studio di Domenica In gli artisti Madame, Bugo e Ghemon che riproporranno le canzoni presentate a Sanremo 2021.

Mara Venier accoglierà anche l’attrice Matilda De Angelis, tra le protagoniste indiscusse della serata di debutto della 71esima edizione della rinomata kermesse musicale nonché co-conduttrice all’Ariston accanto ad Amadeus e Fiorello, lo scorso 2 marzo 2021.

A Domenica In, l’attrice avrà modo non solo di ripercorrere l’esperienza sanremese ma anche di promuovere la serie Leonardo, in onda su Rai 1 in prima serata a partire da martedì 23 marzo 2021.

L’evento commemorativo in onore di Nino Manfredi

La nuova puntata di Domenica In, infine, sarà caratterizzata anche da un altro importante evento, che sta dominando il weekend televisivo italiano. La conduttrice Mara Venier, infatti, commemorerà i 100 anni di Nino Manfredi, che l’uomo avrebbe compiuto il prossimo 22 marzo 2021.

Per rendere omaggio al celebre e poliedrico artista italiano, Mara Venier si collegherà con la moglie di Nino Manfredi, Erminia Ferrari, e con Luca, figlio della coppia, che si è occupato della direzione dello sceneggiato Rai battezzato In Arte Nino e che ha collaborato, insieme alla madre, alla stesura del romanzo Un friccico ner core – I 100 volti di mio padre Nino.