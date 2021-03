Visti gli ascolti record, Domenica In proseguirà

Visto il record di ascolti tv ottenuto nelle scorse settimane da Mara Venier, il programma della domenica proseguirà la sua diretta fino al mese di giugno. Lo ha annunciato la stessa padrona di casa nella puntata ancora in onda, dopo l’intervista al Ministro della salute Roberto Speranza.

Il prolungamento di Domenica In

Dopo la prima parte della trasmissione, dedicata al covid e ai vaccini, come ormai fa da parecchie settimane, Mara Venier ha svelato che i primi di giugno sarà ancora in onda su Rai Uno con il suo contenitore domenicale. Con la speranza che per allora potrà comuniare direttamente lei stessa agli italiani che le cose stanno andando nel migliore dei modi per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus.

La rivelazione in diretta

Non lo ha detto in parole chiare, ma il motivo del prolungamento di Domenica In sembrerebbe essere l’ottimo risultato di ascolti tv ottenuto da Mara Venier finora. Motivo per cui i vertici Rai vorrebbero mandare in onda il programma ancora per tutte le domeniche per altri tre mesi.