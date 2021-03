Le foto di Giulia Salemi da piccola pubblicate sui social.

Giulia Salemi è uno dei volti più noti della televisione italiana. L’attrice è divenuta ancora più famosa e apprezzata a seguito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è nata la relazione con l’ex velino Pierpaolo Pretelli. L’influencer ha tantissimi followers, ma in pochi sanno alcuni dettagli relativi al suo passato.

I momenti difficili non sono mancati, con episodi di bullismo e le violenze di un ex fidanzato.

Giulia Salemi, le foto da piccola

Fino a poco tempo fa nessuno aveva mai visto una foto di Giulia Salemi da piccola, ma a soddisfare la curiosità degli utenti del web è stata mamma Fariba Tehrani, oggi concorrente dell’Isola dei Famosi. Sul suo profilo ha pubblicato le immagini tanto attese. L’influencer è senza dubbio molto diversa rispetto ad oggi.

In particolare, aveva gli occhiali da vista e i capelli molto lunghi, nonché una forte passione per la danza. Lo sguardo dal taglio orientale, vispissimo, tuttavia, non è cambiato.

La prima apparizione pubblica di Giulia Salemi risale invece all’edizione 2014 di Miss Italia, dove sostanzialmente non era molto diversa rispetto ad oggi.