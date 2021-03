Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 22 al 28 marzo 2021

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 22 al 28 marzo 2021.

Come di consueto Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 marzo 2021: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Fox dal 22 al 28 marzo 2021

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Ariete, Leone, Sagittario e Acquario, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Sole e Venere sono nel segno e già da domenica si sente che c’è una bella energia nell’aria. Anche sul campo lavorativo la fine di marzo promette belle opportunità: la speranza è quella di iniziare una fase di lento recupero.

Toro

Le coppie più forti che hanno solide fondamenta potranno recuperare ma ci vorrà un po’ di tempo per ritrovare un buon equilibrio. Quanto al lavoro, questo cielo consentirà entro la fine della primavera di compiere una scelta importante.

Gemelli

Venere è tornata attiva e la bella stagione porta più ottimismo. Chi ha vissuto una separazione può trovare un nuovo amore o mettersi alla ricerca di qualcosa di più. L’unica cosa a cui bisogna fare fronte è l’aspetto economico.

Cancro

Queste ultime settimane di marzo portano un po’ di agitazione nel cuore: è un cielo particolare e se per motivi vari ci si sente presi in giro o messi da parte ci si potrebbe davvero arrabbiare.

Per le coppie che hanno vissuto delle fratture in passato, queste ultime potrebbero nuovamente rivelarsi.

Leone

I cambiamenti che avvengono nel corso della settimana sono tutti favoriti e pian piano anche il proprio cuore sta ritrovando tranquillità. Quanto al lavoro, si deve essere aperti alle novità ed è come se ci si debba adattare ad un nuovo sviluppo.

Vergine

Marte dissonante porta agitazione e le giornate tra venerdì e domenica saranno le più conflittuali. Un nuovo amore non convince del tutto ma bisognerà comunque aspettare prima di gettare tutto alle ortiche.

Bilancia

Giove e Saturno sono favorevoli ma è molto probabile che in questa settimana e nella prossima una storia o un’amicizia abbiano bisogno di un chiarimento. Soprattutto domenica il rischio di entrare in conflitto o semplicemente innervosirsi sarà più alto.

Scorpione

Le coppie che stanno insieme da tempo dovrebbero risvegliare la passione e domenica e lunedì saranno giornate interessanti per questo. In generale questo è un periodo importante per programmare un lavoro insieme o un trasferimento.

Sagittario

Stelle positive per incontri emozionanti: i giovani possono vivere nuovi amori grazie al Sole che sa sabato sarà favorevole e a Venere, Giove e Saturno sempre amici del segno. Quanto al lavoro, chi ha un’attività indipendente questa è la settimana migliore per proporsi.

Capricorno

Alcune tensioni possono nascere soprattutto nelle coppie di vecchia data o nei legami con i segni della Bilancia o del Cancro. Sul fronte professionale si deve iniziare un nuovo progetto dopo essersi tolti soddisfazioni negli ultimi mesi.

Acquario

Via libera alle relazioni divertenti, anche occasionali. Chi deve affrontare un discorso importante è consigliabile che si muova proprio in questi giorni e soprattutto nel fine settimana quando le stelle saranno migliori.

Pesci

Venere esce dal segno: i rapporti che poggiano su basi solide non avranno grandi problemi ma sarà necessario evitare le relazioni con persone lontane o già impegnate. Quanto al lavoro, con queste stelle non è escluso che si abbia in mente un progetto da portare avanti già dalla fine della primavera.