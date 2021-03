La showgirl Sara Tommasi si è sposata il 21 marzo a Massa Martana con il suo manager Antonio Orso. La coppia si è sposata con rito civile.

Fiori d’arancio per Sara Tommasi che si è sposata domenica 21 marzo a Massa Martana in provincia di Perugia con il suo manager Antonio Orso. Il matrimonio della nota showgirl si è svolto con rito civile alla presenza di pochissime persone. “Una cosa intima” come ha dichiarato Sara Tommasi che ha tenuto aggiornati i suoi followers in questi ultimi giorni su diversi aspetti dei preparativi del suo matrimonio.

Dalla prova trucco, alla prova dell’abito scelto presso l’Atelier Paola D’onofrio (senza però rivelare nulla dell’abito indossato) passando per l’annuncio dello svolgimento vero e proprio dove la showgirl ha fatto sapere che a causa della pandemia non avrebbe comunque fatto grandi celebrazioni che probabilmente sarebbero stati rimandati giugno.



Sara Tommasi si è sposata

“In tanti ci hanno chiesto ed è giusto precisare come si svolgerà il Matrimonio. Domenica, nel Borgo Medievale di Massa Martana, io e Antonio ci sposeremo, con Rito Civile nel pieno rispetto delle norme Covid”, così Sara Tommasi ha annunciato il suo matrimonio insieme al suo manager Antonio Orso su Instagram. Un matrimonio che si è svolto in modo semplice alla presenza di poche intime persone come vogliono le regole anti-covid.

Per l’occasione la showgirl ha indossato un abito bianco dell’Atelier Paola d’Onofrio. L’abito, come mostrato da Novella 2000 in esclusiva è bianco con un decolletè in pizzo e organza. Il coprispalla invece è in pelliccia. Proprio sull’abito indossato durante questo felice giorno, Sara Tommasi senza rivelare dettagli, ha postato una sua foto in un abito da sposa diverso dal suo: “No non è questo l’abito che indosserò per il mio Matrimonio! Si sarà dell’Atelier Paola D’Onofrio”, ha scritto. Dopo la cerimonia, Sara Tommasi ha coronato la giornata al Vallantica Resort & spa come documentato dalla sua stories su Instagram.