I pantaloni indossati da Silvia Toffanin sono firmati da Pinko.

Silvia Toffanin non di rado stupisce i telespettatori per i suoi outfit super eleganti e chic, sfoggiati a Verissimo. Nella puntata andata in onda sabato 20 marzo la conduttrice non ha deluso le aspettative. Look con blusa e pantaloni, semplice ma capace di ammaliare chiunque.

In tanti sul web si sono chiesti dove potere trovare i capi.

L’outift di Silvia Toffanin

L’outfit di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo era composto da una semplice camicia bianca ed un pantalone. Il tocco di classe era dato proprio da quest’ultimo. Effetto pelle marrone, dal taglio slouchy con gamba dritta e cintura sottile. Il capo porta la firma di Pinko ed è in commercio al prezzo di 195 euro. Un outfit da ufficio o da cena elegante, ma utilizzabile anche per tutti i giorni.

La conduttrice, infatti, lo ha abbinato con delle scarpe col tacco beige, ma non è da escludere delle sneakers come alternativa.

I pantaloni di Silvia Toffanin senza dubbio saranno un must have alla moda nella primavera 2021. Molti telespettatori, infatti, li hanno messi sotto occhio. Nelle prossime puntate, però, continueranno ad aspettarsi dalle conduttrici tante altre idee per le stagioni più calde e non solo.