Sangiovanni è uno dei giovanissimi talenti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Entrato a far parte della scuola sin dalla prima puntata, il cantautore ha immediatamente saputo conquistare l’affetto del pubblico, grazie anche ai suoi inediti Lady, Tutta la notte e Guccy Bag.

Al secolo Damian Giovanni Pietro, è nato il 9 gennaio del 2003 a Vicenza sotto il segno zodiacale del Capricorno. Cresciuto a Grumolo delle Abbadesse, nella provincia vicentina, vive insieme ai genitori, al fratello e alla sorella.

Visualizza questo post su Instagram

grazie al vostro supporto il mio inedito uscirà due giorni prima 🤟🏻💗 non so più come ringraziarvi per tutto l’affetto che mi state dimostrando 🎀 lady fuori mercoledi 20/01 su tutte le piattaforme 🎀

Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)