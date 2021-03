Alessandro Cecchi Paone ha avuto un'accesa lite con Walter Zenga e ha minacciato d'intraprendere azioni legali.

In collegamento con Live – Non è la D’Urso Alessandro Cecchi Paone ha avuto un’accesa lite con Walter Zenga, e ha minacciato d’agire per vie legali.

Cecchi Paone contro Walter Zenga

Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga hanno avuto un’accesa discussione a Live – Non è la D’Urso in merito alla situazione dei vaccini anti-Covid.

L’ex calciatore ha infatti dichiarato di essersi sottoposto al vaccino cinese contro il virus e ha raccontato la situazione dell’emergenza sanitaria a Dubai (dove attualmente risiede). Il parere di Walter Zenga non è andato giù ad Alessandro Cecchi Paone, che l’allenatore ha accusato di non essere mai “uscito oltre i confini di Milano”.

La replica del divulgatore scientifico non si è fatta attendere: “Ti querelo, non parlare di scienza ma parla di pallone, ignorante, buzzurro.

Lui non è titolato a parlare i vaccini, i vaccini devono passare delle importanti certificazioni”, ha tuonato nello studio tv, minacciando azioni legali. La conduttrice Barbara D’Urso ha ripreso i due ospiti dello show e ha placato la discussione prima che degenerasse.

Allo show della D’Urso è intervenuta in qualità di ospite anche Giorgia Meloni, spiegando la sua opinione in merito alle vaccinazioni in Italia.