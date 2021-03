Chiara Ferragni ha svelato che dopo la nascita di sua figlia tornerà ad occuparsi del lavoro da maggio/giugno.

Mancano ormai pochi giorni alla nascita della seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez e attraverso i social l’influencer ha svelato quando tornerà in ufficio.

Chiara Ferragni: la nascita della figlia

Chiara Ferragni è entrata nella 39esima settimana di gravidanza e sui social ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Le contrazioni tarderebbero a farsi sentire e l’influencer non vedrebbe l’ora di poter finalmente abbracciare la sua bambina che, a differenza del piccolo Leone (nato qualche settimana prima del previsto), probabilmente arriverà proprio al termine della gravidanza. Chiara Ferragni ha dichiarato che dopo la nascita di Baby V (questa l’iniziale del nome della figlia) trascorrerà un periodo lontana dagli impegni di lavoro per poi tornare in ufficio a maggio.

“Amo lavorare e posso fare molto da casa, delle riunioni via Zoom ai contenuti sponsorizzati su Instagram che faccio da sola. Tornerò regolarmente in ufficio a maggio con ogni probabilità, ho molti progetti pianificati per giugno e luglio (che di sicuro amerete)”, ha scritto l’influencer via social.

Mentre la piccola “V” continua a farsi attendere l’influencer si gode i primi raggi del ole primaverile facendo lunghe passeggiate, e sui social non ha mancato di raccontare ai fan cosa avrebbe preparato per il ricovero ospedaliero. Per il momento né lei né Fedez hanno svelato il nome della piccola, che nascerà a pochi giorni di distanza dal fratello maggiore Leone (che il 19 marzo 2021 ha compiuto 3 anni).