Damiano dei Maneskin ha un flirt con la bella Giorgia Soleri? Gli indizi scovati sui social sulla probabile liaison

Damiano David, giovanissimo frontman dei Maneskin, si palesa ufficialmente single, ma alcuni recenti gossip sembrano dimostrare il contrario. Nel suo cuore potrebbe infatti essere entrata una bellissima ragazza romana che risponde al nome di Giorgia Soleri. La giovane è del resto molto apprezzata su Instagram, dove vanta un seguito di oltre centomila follower, mentre di professione fa la modella.

Dal canto suo Damiano segue solo 57 persone, fra cui molti colleghi, qualche tatuatore e alcune star internazionali come Miley Cyrus e Sia. Fra le poche persone seguite dal cantante figura però anche la bellissima Giorgia, che non solo ha ricambiato il follow, ma anche tutti i like del bel vincitore di Sanremo.

Buongiorno con il gossip di Damiano e Giorgia Soleri a cui in realtà non credo ma se fosse vero non saprei chi invidiare probabilmente lui però perché lei è veramente un angelo sceso in terra — c h a r l i e | TFATWS SPOILERS (@_minipolly_) March 20, 2021

Per me Giorgia solari e Damiano dei Maneskin si stanno frequentando.

Io la butto la poi non so se è una notizia già ufficiale o meno. — ⚡U⚡IE (@susinalittle) March 19, 2021

Gli indizi a sostegno del flirt in corso sarebbero peraltro altri. Nelle scorse ore Damiano ha infatti pubblicato sui social un video dove canta seduto sopra quello che pare essere un letto con un copriletto a righe.

Lo stesso copriletto ricompare anche nelle foto della Soleri, scatenando subito i commenti dei fan. Cosa ci faceva il musicista a casa della modella? Vi ha forse passato la notte?