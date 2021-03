Intervistata a "Live - Non è la D'Urso", Dayane Mello ha lanciato delle sonore frecciate all'ex amica ed ex gieffina Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ha recentemente rivelato a Live – Non è la D’Urso di aver parlato in privato con Dayane Mello, confermata in questo anche dalla modella. Tuttavia la brasiliana ha precisato che il rapporto tra loro si è incrinato, nonostante la speciale amicizia instauratasi nella casa del Grande Fratello Vip.

“Io le voglio bene, quando si potrà ci vedremo e ci guarderemo negli occhi” Dayane Mello parla del suo rapporto con Rosalinda dopo il #GFVIP a Live #noneladurso pic.twitter.com/GWEl4qIffi — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

“Abbiamo fatto un bel percorso […] ho visto una brava ragazza, ma le ho fatto subito capire che per me quello era un lavoro e non la vita reale. Per cinque mesi e mezzo ha avuto alti e bassi.

Per me non era più stimolante starle vicino. […] Dopo un po’ mi succhiava le energie. Quando sono entrati i nuovi mi sono aggrappata a loro. Lei non manifestava l’ambizione di voler arrivare in finale”.

“Mi sugava le mie energie” per me hai vinto Dayane! #noneladurso — Luisa Palma (@LullaMayFlow) March 21, 2021

Interrogata poi sui suoi attuali sentimenti verso l’attrice messinese, Dayane ha infine ammesso: “Forse ha cercato di cavalcare il suo percorso dietro al mio. […] Al GF ha iniziato a giocare un po’ contro di me, eliminava tutti i miei amici. Ora ci siamo sentite su Whatsapp […]”. Il vero chiarimento fra Dayane e Rosalinda pare dunque non essere ancora arrivato, suscitando parecchio risentimento anche tra i tanti loro fan sui social.