Ora che la famiglia si allarga Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a cambiare casa. Tutto quello che c'è da sapere.

Con l’arrivo della loro seconda figlia i Ferragnez sarebbero pronti a traslocare in un appartamento più grande, lasciando il loro prestigioso attico a City Life.

I Ferragnez cambiano casa

Come anticipato dalla stessa Chiara Ferragni tramite social, nel 2022 lei e Fedez (insieme ai loro figli) potrebbero cambiare casa.

Nel 2018 la coppia si era trasferita in un prestigioso attico a Citylife ma ora che la famiglia sta per allargarsi (con l’arrivo della seconda figlia femmina) i due avrebbero deciso di cercare una casa più grande. Secondo indiscrezioni la coppia avrebbe già opzionato un altro attico nel prestigioso quartiere milanese dove verranno presto realizzate nuove costruzioni. Al momento la coppia non ha rivelato una data certa per il trasloco e, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’influencer ha affermato di sperare che esso avvenga per il 2022.

Intanto sui social la coppia ha dato il via al conto alla rovescia per l’arrivo della seconda figlia, di cui finora non hanno voluto svelare il nome (se non la lettera iniziale, la “V”). Mentre il loro primo figlio era nato a Los Angeles (dove Chiara Ferragni risiedeva per motivi di lavoro), la bambina nascerà a Milano (a causa delle norme in vigore per l’emergenza Coronavirus e la difficoltà a viaggiare dell’ultimo periodo).

Chiara Ferragni e Fedez sono più felici che mai di poter finalmente conoscere la loro bambina e sui social non perdono occasione per aggiornare i fan. Nei giorni scorsi la coppia ha rivelato che la piccola nascerà sotto il segno dell’ariete, a differenza del fratello nato sotto il segno dei pesci.