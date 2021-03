Francesca Cipriani si è sottoposta a un nuovo intervento estetico e ora è ricoverata in clinica: ecco come sta la showgirl

L’ex gieffina Francesca Cipriani ha partecipato al reality show di Canale 5 nel 2006 e da allora è diventata un personaggio molto presente nei programmi televisivi. Dopo La Pupa e il Secchione a essere notate sono state soprattutto le sue forme, che nel corso degli anni si sono fatte sempre più accentuate.

Lei, del resto, non ha mai celato di aver fatto uso della chirurgia estetica, sottoponendosi di tanto in tanto a qualche ulteriore ritocchino.

Ecco dunque che di recente la bombastica showgirl si è regalata un nuovo intervento, tuttavia questa volta pare ci siano state delle complicazioni. Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, Francesca Cipriani avrebbe deciso di fare una liposcultura e una liposuzione, che poi ha commentato in una sua IG Stories.

In essa la si vede però molto triste mentre dice: “Ragazzi, sono ancora qua in clinica e presto saprete tutto. […] Purtroppo, ahimè, mia sfortuna. Vi racconterò“. Il tutto è poi stato seguito da altri video che la vedono con la flebo attaccata al letto della struttura sanitaria.

Per il momento l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha solamente precisato che qualcosa non è andato nel verso giusto. Non sappiamo dunque bene di cosa si tratti, ma pare che l’operazione le abbia arrecato un problema a un gluteo. Negli anni precedenti le era già accaduto qualcosa del genere, quando si era fatta inserire delle protesi proprio nello stesso posto. Allora ebbe un rigetto a causa di un’infezione, che potrebbe dunque averla interessata anche questa volta.