Gero ha definitivamente abbandonato Uomini e Donne: "Non riesco a mettermi in gioco".

Gero ha lasciato Uomini e Donne. L’uomo qualche settimana fa era arrivato nel parterre Over, venendo tuttavia notato dalla tronista Samantha. Tra i due però probabilmente non è scattato quel che la ragazza si augurava, tanto che non c’è stata una seconda esterna.

Il cavaliere, per motivi personali, ha alla fine scelto di abbandonare il programma. Non riesce infatti a dimenticare la ex fidanzata.

L’annuncio di Gero

“Ho avuto dei ripensamenti. Mi dispiace ma io non sono pronto per affrontare questo programma. Mi dispiace avervi fatto perdere tempo, ma non riesco a mettermi in gioco“. Con queste parole Gero ha detto addio a Uomini e Donne.

La reazione di Samantha

La reazione di Samantha non è tardata ad arrivare.

La tronista inizialmente si è mostrata distaccata. “Personalmente, non mi interessa dell’esterna perché ho fatto quello che mi sentivo di fare. C’era stato questo scambio di sguardi che mi avevi confermato. Non ho questo interesse tale da strapparmi i capelli o oppormi fisicamente alla tua uscita“. E ha aggiunto: “Mi dispiace che tu non sia venuto a dirmelo in esterna. Sono stata una settimana a pensare a qualsiasi cosa, anche che ti fosse accaduto qualcosa, quando ti sarebbe bastato a venire in esterna a comunicarmelo.

Non credo che tu sia finto ma nell’altra puntata mi avevi detto cose diverse“.

La rivelazione di Lara

La situazione si è tuttavia scaldata a seguito di una rivelazione di Lara, una Dama con cui Gero era già uscito e con cui era scattato anche un bacio. “Mi ha detto che era uscito con Samantha per cortesia. Che è una ragazza in gamba, molto carina ma che oltre a un’amicizia non ci poteva essere niente“, ha detto.

Una rivelazione che ha dato parecchio fastidio alla tronista: “Perché queste bugie, Gero? Mi hai detto tante cose. Da questo momento in cui, sono io a non avere interesse a conoscere te perché ho capito il tuo malessere. Però a lei hai detto che sei uscito con me per cortesia e a me hai detto che eri rimasto per me. Cortesia e curiosità sono due cose diverse. Non voglio passare per la pazza visionaria che ha visto il feeling“. Ad avere frainteso le intenzioni del Cavaliere, tuttavia, potrebbe essere stta proprio Samantah. Di questa idea è anche l’opinionista Tina Cipollari, che ha preso le difese dell’uomo.