L’Isola dei famosi, gaffe di Elettra Lamborghini: cosa è successo

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 22 marzo 2021 con la terza puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 22 marzo 2021 con la terza puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco ben tre opinionisti, ovvero il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, ma anche Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Proprio quest’ultima si è resa protagonista di una piccola gaffe che non è passata inosservata.

Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi

Nel corso della terza puntata de L’Isola dei famosi Ilary Blasi ha accolto Elettra Lamborghini finalmente negativa al Covid. La giovane cantante ed ereditiera ha espresso il proprio parere su alcuni protagonisti del reality, con alcune sue parole su Akash che non sono passate inosservate.

In particolare durante la sfida tra Gilles Rocca e Akash Amur, la Lamborghini ha sottolineato come il modello non le stia particolarmente simpatico, finendo anche per sbagliare la pronuncia del suo nome.

Allo stesso tempo ha comunque evidenziato come il modello con il suo carattere possa mettere “un po’ di pepe”. Alla fine proprio Akash ha perso al televoto contro Angela Melillo, con la Lamborghini che non ha nascosto che avrebbe preferito continuare a vedere ancora Akash proseguire la propria avventura all’interno del reality, tanto da affermare: “Avrebbe dato gioie”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea. (@emittentetrash)