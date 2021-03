Per il suo ritorno a Uomini e Donne, Nicola Vivarelli, in arte Sirius, ha fatto un'inaspettata rivelazione su Gemma Galgani

La storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è giunta a conclusione lo scorso autunno, poco prima che l’avvenente marinaio toscano andasse via da Uomini e Donne per tornare a lavorare in mare. Lo scorso febbraio, tuttavia, Sirius ha rivelato di pensare ancora alla dama torinese, definendo il loro un percorso bellissimo che non dimenticherà.

Ecco che ora Nicola, tornato nel dating show mariano di Canale 5, ha rivisto la sua Gemma dopo aver dichiarato in una recente intervista di averla risentito durante le feste.

Interrogato sui nuovi corteggiatori della Galgani, Sirius ha inoltre precisato: “Gli uomini che si sono presentati non hanno le caratteristiche dell’uomo che Gemma cerca e di cui ha bisogno. Penso che lei sia talmente innamorata dell’amore che a volte non capisce subito le vere intenzioni di chi si presenta”.

Gemma quando ha rivisto Nicola Sirius: #uominiedonne pic.twitter.com/ndW4rm0pJf — It’s Oh So Quiet (@ItsOhSoQuietShh) March 19, 2021

Rimarcando come tra lui e la dama ci sia ancora un bel rapporto di stima e affetto, il cavaliere ha ammesso che rivederla è stato senza dubbio piacevole, augurandosi reciprocamente di trovare un compagno/a che li renda finalmente sereni.