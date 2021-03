Ozark, chi è Sofia Hublitz: l’interprete del personaggio di Charlotte Byrde

È nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Charlotte Byrde nella serie Netflix Ozark, ma chi è Sofia Hublitz?

Il grande pubblico ha iniziato a conoscerla a partire dal 2017, con la sua interpretazione del personaggio di Charlotte Byrde nella serie Netflix Ozark, ma per Sofia Hublitz non è stata certo la prima prova davanti alla macchina da presa. La giovane attrice statunitense aveva già al suo attivo almeno due grosse produzioni e una partecipazione a un famoso reality show prima di approdare al serial poliziesco interpretato da Jason Bateman e Laura Linney.

Una produzione Netflix Original che racconta la storia di una coppia costretta a riciclare denaro nel disperato tentativo di salvare se stessa e la propria famiglia.

Ozark, chi è Sofia Hublitz?

Quello in Ozark è uno dei primi ruoli importanti per Sofia Hublitz. Prima di questo, l’attrice 21enne aveva infatti recitato solo in altri due progetti: la webserie Horace e Pete nel 2016, dove interpretava la parte della giovane Sylvia, e la serie televisiva Louie nel 2014, dove interpretava Danielle Hoffman a fianco dello stand up comedian Louis C.K.

La ragazza ha però avuto anche esperienze non solo nel campo della recitazione. Nel 2013 è infatti stata una concorrente dell’edizione americana del reality show MasterChef Junior.

Il suo personaggio nella serie

In Ozark Sofia Hublitz interpreta Charlotte Byrde, la figlia di Marty (Jason Bateman) e di Wendy (Laura Linney), ed è senza dubbio l’unico personaggio apparentemente normale in questa serie avvincente.

Mentre i suoi genitori stanno cercando di capire come truffare lo stato del Missouri, con metà della città coinvolta in complicati giri di droga e faide di sangue e suo fratello che impiega il suo tempo giocando con animali morti, Charlotte vuole solo trascorrere una normale vita da adolescente.