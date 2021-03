Una romantica dedica d'amore di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi ha commosso i fan della coppia: le parole dell'ex gieffino

Sono oramai tre mesi che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si conoscono, dopo l’incontro galeotto nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Da allora, infatti, i due ex gieffini non si sono praticamente più lasciati, tanto che ora paiono già pronti per la convivenza.

Ecco dunque che a distanza di diverse settimane, Pierpaolo Pretelli ha deciso di fare una nuova dedica d’amore alla sua Giulietta. Commentando nel dettaglio l’ultimo post dell’influencer pubblicato su Instagram in occasione della festa del papà, l’ex Velino le ha infatti scritto una frase super romantica, riportata poi da tanti fan sui social.

19.02: “quello che mi ha fatto innamorare di Giulia è che ha tanto amore dentro, è sensibile, molto fragile, molto dolce, generosa, non si risparmia” 19.03: “sei speciale, mi confermi ogni giorno la Donna e la persona pura che sei..sarai una Mamma meravigliosa” ❤.#prelemi pic.twitter.com/M31J1UTmSk — Nic🦋🐨 (@itsnicolecn) March 19, 2021

