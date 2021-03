Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta non sarebbero più in contatto: i motivi della presunta fine dell'amicizia tra i due ex gieffini

L’amicizia tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta pare esser giunta al capolinea. Intervenuto di recente in radio, il modello marateota ha infatti svelato i nomi degli ex coinquilini coi quali è rimasto in contatto dopo la fine del Grande Fratello Vip 5.

Tra questi, però, non ha fatto la propria comparsa Andrea Zelletta, reo forse di aver fatto alcune dichiarazioni non apprezzate dall’ex Velino.

Pierpaolo Pretelli inserisce Zelletta nella black list: i due non sarebbero in contatto https://t.co/n1I592EcG4 — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) March 21, 2021

Nella Casa di Cinecittà Pierpaolo e Andrea erano apparsi molto uniti, tanto da essersi più volte promessi di continuare la loro amicizia anche lontano dai riflettori.

A distanza di qualche settimana, tuttavia, tra i due ex coinquilini pare essersi rotto qualcosa. Pierpaolo, nello specifico, ha confidato di essere rimasto in buoni rapporti con molti suoi ex compagni d’avventura, non menzionando però l’ex tronista di Uomini e Donne.

Giulia Salemi e Pierpaolo: Zelletta parla della coppia e della Gregoraci https://t.co/kpb00JsxoU la Giuliona rosicona falsa, ha ridotto PP in un cagnolino, Elisabetta altra classe , ha capito che PP è instabile immaturo, e non è andata oltre! — Roberta (@Roberta09736515) March 21, 2021

Elencando dunque Enock, Giacomo Urtis, Mario Ermito, Massimiliano Morra e Andrea Zenga, il Pretelli ha ammesso che sono le persone che sente di più. Dal momento che Andrea Zelletta non è stato menzionato, il pubblico ha iniziato a pensare che la causa del presunto allontanamento tra i due vipponi possa essere Giulia Salemi. In questo momento, infatti, Pierpaolo potrebbe trovarsi in una posizione scomoda, in bilico tra la sua attuale fidanzata e l’amico gieffino.