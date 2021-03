Pierpaolo Pretelli: “Non ho presentato Giulia in famiglia”

Archiviata l'esperienza al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli ha spiegato perché non ha ancora presentato Giulia Salemi ai suoi familiari.

Pierpaolo Pretelli: le presentazioni mancate

Durante la partecipazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF Vip, i genitori dell’ex velino non si erano espressi positivamente nei confronti del suo nuovo amore, l’influencer italo-persiana, e lo stesso Pierpaolo aveva tuonato contro i suoi familiari dicendosi certo della sua decisione.

Ora che con Giulia l’amore starebbe procedendo a gonfie vele, in tanti si sono chiesti se ci fosse stato un primo incontro tra l’influencer e la famiglia di Pierpaolo, ma lui stesso ha negato la situazione: lui non avrebbe conosciuto la madre di Giulia e lei non avrebbe ancora incontrato faccia a faccia i suoi familiari.

“Non ho ancora presentato nemmeno Giulia in famiglia, ma penso che lo farò molto presto.

Diciamo che ora l’unico problema sono le zone rosse. Stiamo vedendo come fare per organizzare questo incontro. Se abbiamo fatto delle videochiamate a mia madre? Le faremo prestissimo”, ha dichiarato Pierpaolo, impazienti di far conoscere a Giulia anche suo figlio Leo. Per il momento dunque sarebbe l’emergenza sanitaria e il blocco delle regioni ad impedire alla coppia d’incontrarsi e di organizzare un primo faccia a faccia con i familiari.

A quanto pare per motivi di lavoro Giulia sarebbe a Milano, mentre Pierpaolo ha fatto ritorno nella sua casa di Roma. Per i due ci saranno presto novità dal punto di vista di un’ipotetica convivenza?