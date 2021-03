Dopo l'entusiasmo per aver trovato la nuova casa, Tommaso Zorzi ha spiegato che il proprietario non intende affittare a gente famosa

Qualche giorno fa avevamo dato la notizia che Tommaso Zorzi aveva deciso di cambiare casa dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5. Nei giorni scorsi l’influencer aveva del resto raccontato sui social di aver trovato un nuovo alloggio nel centro di Milano che gli piaceva molto e che stava andando a vedere.

Quando pensava di essere ormai a un passo dal trasloco, è tuttavia arrivata una telefonata dall’agenzia immobiliare che gli ha dato una comunicazione inaspettata. Il proprietario dell’immobile non è infatti intenzionato ad affittare l’appartamento a persone famose.

Tommaso Zorzi: notizia amara

Tommaso Zorzi è dunque tornato su Instagram per informare i fan della vicenda, precisando: “Mi hanno chiamato per dirmi che il proprietario non affitta la casa che volevo a gente dello spettacolo”.

Doccia gelata, dunque, per il neo Vip, si è domandato che cosa significhi questa restrizione, salvo poi sottolineare di non aver perso la fiducia e di essere pronto rimettersi alla ricerca di un altro appartamento per lui e la sua Gilda.

Oltre a parlare del ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, Tommy ha peraltro rotto il silenzio sul nuovo programma che condurrà a Mediaset. L’influencer ha spiegato che l’azienda di Cologno Monzese ha in serbo per lui un progetto a lungo termine. Oltre a continuare a commentare le vicende dei naufraghi, diverrà infatti prossimamente il conduttore di una trasmissione simile al Late Show del GF Vip. Ne vedremo delle belle…